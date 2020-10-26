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Yozgatspor’da Yoğun mesai

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Perşembe günü Mardin Fosfatspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde yoğun bir şekilde sürdürüyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:00
Yozgatspor’da Yoğun mesai

Kupada Erbaaspor’u yendikten sonra bir günlük izin kullanan ve hafta sonu Mardin Fosfatspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, kupada gösterdikleri başarıyı ligde de devam ettirmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Perşembe günü Mardin Fosfatspor, Pazar günü ise İskenderunspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. 4 günde toplam 2 tane zorlu müsabaka oynayacaklarını hatırlatan Tinel, ‘’Bu nedenle yoğun bir şekilde bu iki müsabakaya da çalışıyoruz. Perşembe günü Mardin Fosfatspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak Pazar günü deplasmanda İskenderunspor ile oynayacağımız müsabakaya moralli çıkmanın hesaplarını yapıyoruz. Kupada aldığımız galibiyet ile takımımız moral topladı. Kupada gösterdiğimiz başarıyı lige de yansıtarak bir seri yakalamayı hedefliyoruz’’ dedi.

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Yozgatspor’da Yoğun Mesai
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