Yozgatspor’da yoğun mesai

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Yozgatspor’un teknik patronu Tinel, geçtiğimiz hafta başladıkları yeni sezon hazırlıklarını aralıksız devam ettirdiklerini söyledi. Kondisyon ağırlıklı yaptıkları çalışmalar ile oyuncularının eski formlarını yakalamaya çalıştıklarını dile getiren Tinel, ‘’Günde çift idman yapıyoruz. Kondisyon çalışmalarımızı tamamladıktan sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara geçeceğiz. İlk dönem kamp çalışmamızı güç depolamak için yapıyoruz. İkinci dönem kamp çalışmamızda ise teknik ağırlıklı çalışmalar yapacağız ve çalışmalar esnasında da birkaç tane hazırlık müsabakası oynamayı hedefliyoruz’’ dedi.