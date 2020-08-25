Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1108
ALTIN
457.611
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6389
EURO
8.6879

Yozgatspor’da yoğun mesai

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

25 Ağustos 2020 Salı 00:26
Yozgatspor’da yoğun mesai

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Yozgatspor’un teknik patronu Tinel, geçtiğimiz hafta başladıkları yeni sezon hazırlıklarını aralıksız devam ettirdiklerini söyledi. Kondisyon ağırlıklı yaptıkları çalışmalar ile oyuncularının eski formlarını yakalamaya çalıştıklarını dile getiren Tinel, ‘’Günde çift idman yapıyoruz. Kondisyon çalışmalarımızı tamamladıktan sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara geçeceğiz. İlk dönem kamp çalışmamızı güç depolamak için yapıyoruz. İkinci dönem kamp çalışmamızda ise teknik ağırlıklı çalışmalar yapacağız ve çalışmalar esnasında da birkaç tane hazırlık müsabakası oynamayı hedefliyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor’da Yoğun Mesai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLAR GÜÇ DEPOLUYOR
KIZLAR GÜÇ DEPOLUYOR
Kızlar ilk hafta deplasmanda
Kızlar ilk hafta deplasmanda
Seçmeler devam ediyor
Seçmeler devam ediyor
Abdulsamet Kırım da Tamam
Abdulsamet Kırım da Tamam
Masterler Aksaray ile karşılaştı
Masterler Aksaray ile karşılaştı
Alt yapıya önem veriyor
Alt yapıya önem veriyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim