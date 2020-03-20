Yozgatspor’da yeni dönem

Üye kayıtlarına yenile noktasında da bir takım çalışmalar yaptıklarını dile getiren Arslan, ‘’Sonrasında da daha güçlü bir yönetim oluşturup, Yozgatspor’u daha ilerlere taşımak için bir takım çalışmalar yaptık. Üye kayıtlarımızı tamamladıktan sonra 31 Aralık tarihinde söz verdiğimiz gibi kongremizi yapmak üzere kulüp binasında toplandık ancak çoğunluk sağlanamadığı için yasal süre kadar ertele yapıldı. 1 Mart tarihinde çoğunluk aranmadan kongreyi yaptık. Yozgatspor yeni bir yönetim oluşturdu. En önemli değişiklik ise daha önce 7 kişi olan yönetim kurulu sayısın 30’a çıkardık ki daha fazla arkadaşımızın bu işe katkısı olsun. Yeni yönetim kurulu da kendi arasında görev bölümü yaptı. Yozgatspor daha güçlü bir yönetim ile inşallah yoluna devam edecek. Sezon başında Yozgatspor büyük sıkıntılar yaşadık, büyük sıkıntılı ortamlardan geçtik. Düşmeye aday takımlar arasında gösterildik. Bazılarında böyle bir beklenti oluştu. Ama Allah’a şükür o zor günlerimizi aştık ve bu ligde kalıcı olacağız. Temennimiz çok iyi noktalarda almak istiyoruz. 6 hafta kaldı. İnşallah bu 6 haftayı da başarılı bir şekilde tamamlayıp ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki sende yeni yönetim kurulumuz ile birlikte şampiyonluğu kovalayacağız’’ dedi.

ÜYE AİDATLARINI YENİDEN

BELİRLEDİK

Yozgatspor’un patronu Kazım Arslan, yeni yönetim kurulu ile ilk toplantılarında takımı halka açmak adına üye aidatlarında düzenleme yaptıklarını vurgulayan Arslan, ‘’Yıllık üye aidatını bin 200 lira olarak belirledik. Aylık 100 liraya geliyor. Aylık 100 lira üye aidatı ödeyen herkes Yozgatspor’a üye olabilecek. İnşallah yeni yönetim kurulumuz ile birlikte gerek basın mensupları ile gerekse kamuoyuna açık bir başka toplantı ile yeniden Yozgatlının huzuruna çıkacağız’’ diye konuştu.

Yozgatspor’un yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Başkan Kazım Arslan, Başkan Vekili Ahmet Yılmaz, Asbaşkanlar Mustafa Türkmen, Hacı Kartal, Gencay Koyunbaşoğlu aynı zamanda Ankara temsilcisi. Sekreter Mehmet Erol, Sekreter Yardımcısı Necati Kırlı, Sayman Harun Evcimen, Futbol Şube Sorumlusu Yunus Erciyas, Deplasman sorumluları Ahmet Dalaslan, Eyüp Coşkun, Aydın Ergişi, Taraftar sorumluları Osman Solmaz, Okan Şenaltun, Hukuk İşleri Sorumlusu Ahmet Keskin, Medya sorumlusu Emin Erbek, İstanbul Sorumlusu Kaan Pınarcıoğlu Üyeler, Nihat Kayhan, Abdülhabdi Koçak, Nuri Genç, Emrah Ünlü, Osman Yıldırım, Burak Yılmazer, Fatih Mermertaş, Kemal İbiş, Duran Küçükduman, Yasin Şahin, Oktay Yıldırım, Oğuzhan Gözde aynı zamanda İzmir sorumlusu, Abdülkadir Arslan.