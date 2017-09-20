Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105324
ALTIN
146.495
DOLAR
3.4720
STERLİN
4.7106
EURO
4.1670

Yozgatspor’da Yavuz dönemi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK teknik direktör Memduh Fidan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışına giren kırmızı siyahlı yönetim, bu sorunu Aydın Yavuz ile çözdü. 

Yozgatspor’da Yavuz dönemi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK teknik direktör Memduh Fidan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışına giren kırmızı siyahlı yönetim, bu sorunu Aydın Yavuz ile çözdü. 

20 Eylül 2017 Çarşamba 07:00
145 Okunma
Yozgatspor’da Yavuz dönemi

Yaklaşık 10 gün önce teknik direktör Memduh Fidan ile yollarını ayıran, bu zaman zarfı içerisinde de bir çok teknik adamın ismi geçmesine rağmen somut bir adım atmayan ve Fidan gittikten sonra oynanan 3 hazırlık müsabakasını da teknik direktör olmadan gerine bırakan kırmızı siyahlılar önceki gün Yozgat’a davet edilen Aydın Yavuz ile anlaşma vardı. 
Dün takımda yer alan oyuncular ile tanışan Yavuz daha sonra ilk idmanını da yaptırdı. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hazırlıklar tamam!
Hazırlıklar tamam!
Serkan ve Ahmet’e jübile
Serkan ve Ahmet’e jübile
Yozgatspor nerede?
Yozgatspor nerede?
Yine yarıda kaldı
Yine yarıda kaldı
Basketçiler sezonu açtı
Basketçiler sezonu açtı
Sorgun lige hazır!
Sorgun lige hazır!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim