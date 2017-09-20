Yozgatspor’da Yavuz dönemi

Yaklaşık 10 gün önce teknik direktör Memduh Fidan ile yollarını ayıran, bu zaman zarfı içerisinde de bir çok teknik adamın ismi geçmesine rağmen somut bir adım atmayan ve Fidan gittikten sonra oynanan 3 hazırlık müsabakasını da teknik direktör olmadan gerine bırakan kırmızı siyahlılar önceki gün Yozgat’a davet edilen Aydın Yavuz ile anlaşma vardı.

Dün takımda yer alan oyuncular ile tanışan Yavuz daha sonra ilk idmanını da yaptırdı.

