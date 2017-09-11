Yozgatspor’da yaprak dökümü!

Kırmızı siyahlı ekipte sezon başında göreve getirilen teknik direktör Menduh Fidan’a yönelik taraftarlar arasında artan tepkiler üzerine yönetim toplantı düzenledi. Son gelişmelerin takıma zararlar verebileceği düşünülerek, yapılan toplantıda teknik heyetle yolların ayrılmasının uygun olabileceği görüşü ortaya çıktı.

Teknik direktör Menduh Fidan ile yapılan görüşmede, taraflar karşılıklı mutabakata vararak, sezon öncesinde böyle bir ayrılığın yaşanmasının doğru olabileceği görüşünde birleşti. Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, teknik direktör Menduh Fidan ile yapılan görüşmenin ardından karşılıklı olarak sözleşmenin feshine karar verdiklerini söyledi.

Akgün, ‘’Yeni bir teknik direktör arayışına başladık. Bazı teknik adamlarla ön görüşmelerimiz oldu. Hafta içerisinde yeni bir teknik heyetle yolumuza devam edebilmek için görüşmelerimizi en kısa zamanda noktalayacağız’’ dedi.

Takım içerisindeki huzursuzluğun bir türlü giderilemediğini ve bu şekilde lige başlamanın doğru bir seçenek olmadığını belirten yönetim Cuma günü akşam saatlerinde teknik heyetle yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararını Fidan’a iletti.

Afyon Kampı sonrasında takım içerisinde gruplaşmalar oluştuğunu, bu durumun takımı kötü yönde etkilediğini ve bir an önce bu olumsuz durumun giderilmesi için Fidan’a gerekli uyarıların yapıldığını belirten Yozgatspor yönetimi, Afyon kampından sonra geçen süre içerisinde olumu bir gelişme görmedikleri gerekçesi ile Teknik Direktör Menduh Fidan ile yollarını karşılıklı olarak ayırdı.

“MUTLU DEĞİLİZ”

Kırmızı siyahlı futbolcular Afyon kampı sonrasında Teknik Direktör Fidan’ın bazı konularda gereksiz şekilde verdiği tepkiler sonrasında mutlu olmadıklarını, teknik heyet ile bir türlü sağlıklı iletişim kuramadıklarını belirterek bu durumun ortadan kaldırılması ve bu olaylardan dolayı kulüpte bir huzursuzluğun olduğunu kırmızı siyahlı yöneticilere ilettiler.

“GEREKLİ UYARILARI YAPTIK”

Oyuncuların kendilerine ilettikleri durum sonrasında Fidan ile birçok kez toplantı yaparak bu olumsuzluğun giderilmesini ve futbolcular ile olan sorunun aşılması yönünde gerekli uyarıların yapıldığını belirten Yozgatspor 1959 FK Asbaşkanı Ahmet Akgün, “Teknik heyetimizle yaptığımız birçok toplantı sonrasında gördük ki kulüp içerisinde yaşanan huzursuzluğun giderilmesi yönünde bir çaba yok. Yönetim kurulumuz ise bu durumun lig başlamadan önce çözülmesi gerektiği fikrinde ortak bir karar aldı ve Menduh fidan ile yollarımız ayırdık. Hocamıza bu güne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

