Yozgatspor’da üç transfer

Şimdiye kadar anlaştığı oyuncuların birçoğu ile yollarını ayıran kırmızı siyahlı ekip iki ismi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Yozgatspor kadrosunda yer alan Forvet oyuncusu Beytullah ile Pazarspor’da forma giyen sağ bek oyuncusu Tamer Arıcı’yı kadrosuna kattı.

AMATÖRÜN ŞAMPİYON OYUNCUSU YOZGATSPOR’DA

Ayrıca Kırmızı siyahlı ekip geçtiğimiz sezon Amasya Süper Amatör Ligi’ni şampiyon olarak bitirip, Amasyaspor’u da Play-Aut müsabakasında eleyerek Spor Toto Bölgesel Amatör Lige yükselme başarısı gösteren Merzifonspor’un oyuncusu Alihan Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.