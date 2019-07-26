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Yozgatspor’da üç transfer

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor üç ismi kadrosuna kattı.

Yozgatspor’da üç transfer

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor üç ismi kadrosuna kattı.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Yozgatspor’da üç transfer

Şimdiye kadar anlaştığı oyuncuların birçoğu ile yollarını ayıran kırmızı siyahlı ekip iki ismi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Yozgatspor kadrosunda yer alan Forvet oyuncusu Beytullah ile Pazarspor’da forma giyen sağ bek oyuncusu Tamer Arıcı’yı kadrosuna kattı.
AMATÖRÜN ŞAMPİYON OYUNCUSU YOZGATSPOR’DA
Ayrıca Kırmızı siyahlı ekip geçtiğimiz sezon Amasya Süper Amatör Ligi’ni şampiyon olarak bitirip, Amasyaspor’u da Play-Aut müsabakasında eleyerek Spor Toto Bölgesel Amatör Lige yükselme başarısı gösteren Merzifonspor’un oyuncusu Alihan Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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