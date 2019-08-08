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Yozgatspor’da transfer

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor tecrübeli forvet oyuncusu Uğur Erdoğan ile anlaştı.

Yozgatspor’da transfer

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor tecrübeli forvet oyuncusu Uğur Erdoğan ile anlaştı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Yozgatspor’da transfer

Afyonkarahisar’da bir yandan kamp çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yozgatspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör Fatih Kavlak’ın raporu doğrultusunda yürüttüğü transfer çalışmalarında forvet oyuncusu Uğur Erdoğan ile anlaştı. En son Bergama Belediyespor’da forma giyen başarılı oyuncu Yozgatspor’un Afyonkarahisar’da devam eden kampına katıldı. Daha önce Galatasaray forması da giyen başarılı forvet TFF Birinci, İkinci ve Üçüncü Liglerinde başarılı sezonlar geçirdi. Şimdiye kadar liglerde 59 gole imza atan Erdoğan, Yozgatspor’un başarılı olması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
FF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta Mücadele Edecek Olan Yozgatspor
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