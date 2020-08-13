Yozgatspor’da Tinel dönemi

Yıllarca Yozgatspor’da yardımcı Antrenörlük ve Altyapı sorumlusu olarak görev yapan genç teknik adam dün Yozgatspor yönetimi ile görüşerek anlaşma sağladı. Kendisinin bir Yozgatlı olduğunu ve Yozgatspor aşığı birisi olduğunu dile getiren Tinel, ‘’Ben Yozgatspor’da şampiyonluklar yaşamak için geldim. Yozgatspor’un kendisi zaten bir hedeftir. Ben Yozgatspor sevdalısıyım, koyu bir Yozgatspor taraftarıyım ve bu takımın başarısını ben herkesten daha çok isterim. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak ve ben Yozgatspor’a şampiyon olmak için geldim’’ dedi. Kulüp Başkanı Kazım Arslan ise teknik direktörlük görevine Yozgatspor’a yıllarca hizmet etmiş genç bir isim olan Nihat Tinel ile anlaştıklarını belirterek, ‘’Takımımız yeni sezon hazırlıklarına en kısa zamanda başlayacaktır. Şuanda TFF lig takvimini açıklamamasına rağmen biz 10 günlük zaman içerisinde transfer çalışmalarını tamamlayarak takımımız inşallah yeni sezon hazırlıklarına başlayacak’’ diye konuştu. Nihat Tinel’in yardımcıları da belli oldu. Bir zamanlar Yozgatspor’da yardımcı antrenörlük ve teknik adamlık görevini yürüten Harun Dişlitaş Tinel’in yardımcı antrenörü olurken, Kondisyoner Fuat Mert, Kaleci Hocası Hasan Aras olacağı bildirildi.