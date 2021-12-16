YOZGATSPOR’DA TEK DÜŞÜNCE 3 PUAN

İki haftalık puan kaybının ardından hafta sonu Osmancık Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek moral bulan kırmızı siyahlı ekip zirve yarışındaki en büyük rakiplerinden birin olan Keçiören Belediye Bağlumspor’u mağlup ederek avantaj yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Pazar günü deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Mutlak galip gelmeleri gereken bir müsabaka olduğuna dikkat çeken Özkan, ‘’Şuanda lider ile aynı puana sahip olan Keçiören Belediye Bağlumspor ile hafta sonu karşı karşıya geleceğiz. İki takım içinde çok zor geçecek olan bu müsabakadan galibiyet ile ayrılan takım altın değerindeki üç puanı hanesine yazdırmış olacak. Güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda puanlarımızı eşitleyeceğiz ve Ankara TKİspor’un Sorgun Belediyespor karşısında puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Hem Sorgun hem de biz rakiplerimizi yenmemiz durumunda ligin zirvesi iki Yozgat takımına ait olacak. Biz Yozgatspor olarak Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi.