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Yozgatspor’da taktik hazır

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü Amasyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok standında yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

Yozgatspor’da taktik hazır

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü Amasyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok standında yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

12 Ekim 2018 Cuma 06:47
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Yozgatspor’da taktik hazır

Amasyaspor maçının taktiğini çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor olarak Amasyaspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını ancak her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir ekibe sahip olduklarını söyledi. Üç haftadır kazanan ve liderlik koltuğunda olan bir Yozgatspor takımının olduğunu hatırlatan Baş, ‘’Takımımız taraftarımızın da desteği ile Pazar günü Amasyaspor’u yenerek hem liderliğini sürdürecek hem de yenilmezlik unvanını devam ettirecek. Buna ekip olarak inandık ve bize inananların da inancını boşa çıkarmamak için çalışacağız’’ dedi.

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Yozgatspor’da Taktik Hazır
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