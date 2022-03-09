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Yozgatspor’da Sorgun çalışmaları

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü Sorgun Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:42
Yozgatspor’da Sorgun çalışmaları

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Pazar günü Sorgun Belediyespor ile kendi sahalarında zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları rakiplerini Pazar günü yenmek istediklerini dile getiren Özkan, ‘’Ligin ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakaladık. Üst üste üç galibiyet aldıktan sonra hafta sonu lider Ankara TKİspor karşısında iyi mücadele etmemize karşılık bir puana razı olmak durumunda kaldık. Bu hafta sonu kendi memleketimizin takımı olan Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Sorgun Belediyespor karşısında hedefimiz galibiyet. Güçlü rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenip, Ankara TKİspor’un son haftaların formda ekibi Yeşil Kamanspor karşısında, Keçiören Belediye Bağlumspor’un ise Ankara DSİspor karşısında puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İki rakibimiz puan kaybeder biz de galip gelirsek zirvenin yeni sahibi biz oluruz. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyen takımın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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