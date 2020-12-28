YOZGATSPOR’DA SON HAZIRLIKLAR

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Çarşamba günü deplasmanda Tekirdağspor ile oynayacakları müsabaka için çok iyi hazırlandıklarını söyledi. bugün yapacakları taktik antrenmanın ardından yarın Tekirdağ’a gitmek için yola çıkacaklarını dile getiren Tinel, son oynadıkları iki müsabakada 4 puan aldıklarını bunu bir çıkış olarak gördüklerini ve bu çıkışlarını Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakada da sürdüreceklerinin altını çizdi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Tekirdağspor karşısında iyi mücadele edeceklerini vurgulayan Tinel, ‘’Çarşamba günü deplasmanda oynayacağımız bu zorlu müsabakaya çok iyi hazırladık. Yarın Tekirdağ’a gitmek için yola çıkacağız. Son hazırlıklarımızı Tekirdağ’da tamamladıktan sonra maç saatini beklemeye koyulacağız. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve sahadan puan yada puanlar alarak ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi.