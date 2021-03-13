Yozgatspor’da seriye devam

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet yüzü görmeyen ve sadece 1 puan alabilen kırmızı siyahlı ekip, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıktığı Kütahya Belediyespor deplasmanında da umduğunu bulamadı ve rakibine 1-0 yenildi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken ikinci yarıda ev sahibi Belediye Kütahyaspor Alican Tez’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Yozgatspor’un beraberlik çabaları işe yaramayınca Belediye Kütahspor üç puanı 1-0’lık skor ile aldı. Kütahya Dumlupınar stadında Aytaç Geçgel, İsmail Semih İleri, Uğun Aydoğdu’nun yönettiği müsabakaya Belediye Kütahyaspor Doğukan Özçimen, Fatih Aydın, Murat Demirezen, Ahmet Üner, Emir Miray Köksal, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Güven Güneri, Enes Nalbantoğlu, Erdem Onur Beytaş, Alican Tez ilk 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor ise Bilal Karataş, Fatih Emircan, Yunus Emre Çabuker, Emir Akay, Ali Kaan Şahanbaz, Murat Mercan, Tayfun Bebek, Uğurcan Gülay, Ercan Karaca, Burak Aydın, Akın Arıcan ilk 11’i ile oyuna başladı. Belediye Kütahyaspor’da 61’inci dakikada Enes Nalbantoğlu’nun yerine M. Enes Gök, 73’üncü dakikada Erdem Onur Beytaş’ın yerine Ali Aydın, 81’inci dakikada Güven Güneri’nin yerine Bora Taşdemir, Alican Tez’in yerine Adem Denizer, Tuncay Fındıkçı’nın yerine ise Ömer Yanık oyuna girdi. Yozgatspor’da 69’uncu dakikada Murat Mercan’ın yerine Arif Bostancı, 82’inci dakikada Tayfun Bebek’in yerine Selim Öztürk, 88’inci dakikada Yunus Emre Çabuker’in yerine ise Beytullah Ersoy oyuna girdi. Belediye Kütahyspor’da 24’üncü dakikada Tuncay Fındıkçı, 49’uncu dakikada Emre Dağ, 83’üncü dakikada Bora Taşdemir, 89’uncu dakikada ise Adem Denizer sarı kart gördü. Yozgatspor’da ise 19’uncu dakikada Murat Mercan, 71’inci dakikada Ercan Karaca sarı kart gördü.