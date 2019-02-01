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Yozgatspor’da Priestley polemiği

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da Ezzy Priestley polemiği yaşanıyor.

Yozgatspor’da Priestley polemiği

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da Ezzy Priestley polemiği yaşanıyor.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Yozgatspor’da Priestley polemiği

Sinopspor ile oynanan müsabaka sonrasında yönetimden izin almadan Yozgat’tan ayrılan ve Ukrayna Profesyonel Liginde mücadele eden bir takımın futbolcu seçmelerine katıldığı öğrenilen Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Ezzy Priestley’in Yozgat’a gelip gelmeyeceği ile alakalı polemik devam ediyor. Kimi yayın organlarında özel izin ile İstanbul’a gittiği kim yayın organlarından ise izinsiz Ukrayna’ya gittiği yönünde çıkan haberlerden sonra, sosyal medyadan da Yozgatspor taraftarları yeni bir iddia ortaya attı. Yozgatspor taraftarları Facebook hesabından başarılı oyuncu Ezzy Priestley ile görüştüklerini duyururken, bu hafta tekrar Yozgat’a döneceğini yazdılar. İşte Yozgatspor taraftarlarının paylaşımı, ‘’Esosa Yozgatspor'un 3. Lige çıkması halinde kendisini garanti altına almak için bir kulübe denenmek için gittiğini ve bu sezonu Yozgatspor' da tamamlayıp 3. Lige çıktıktan sonra anlaştığı kulübe gidebileceği bir sözleşme yapmak istediğini söyledi. Ayrıca kimsenin endişe etmemesini bu sezonu Yozgatspor'da tamamlayıp şampiyonluk için elinden geleni yapmak istediğini sözlerine ekledi. Bizde kendisine en kısa zamanda gelmesi gerektiğini ve Şampiyonluk yolunda ona ihtiyacımız olduğunu söyledik.’’

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