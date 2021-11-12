Yozgatspor’da Polat Özkan tamam gibi

Çayıralan Esnafspor ile oynanan müsabaka sonrasında görevinden istifa eden teknik direktör Feridun Dündar’ın yerine getirilecek olan isim konusunda iki gündür toplantılar yapan Yozgatspor yönetiminde, taraftarın da istediği, her fırsatta Yozgatspor teknik direktörlüğü için adı anılan Polat Özkan ismi ön plana çıktı. 5 tane teknik direktör adayını belirleyen Yozgatspor yönetiminde birçok yönetim kurulu üyesinin Kulüp Başkanı Kazım Arslan’a Polat Özkan konusunda da baskı yaptığı öğrenilirken, Polat Özkan ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve bugünden itibaren takımın başında sahada olacağı ileri sürüldü.