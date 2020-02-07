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Yozgatspor’da Nevşehir’e yöneldi

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde sürdürüyor.

Yozgatspor’da Nevşehir’e yöneldi

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde sürdürüyor.

07 Şubat 2020 Cuma 03:15
Yozgatspor’da Nevşehir’e yöneldi

 Kırmızı siyahlı ekip Yozgat’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanlarını Bozok Üniversitesi Kapalı Spor tesislerinde yaparken, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Yozgatspor teknik direktör Cemal Çıldır, son günlerde Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Bozok Üniversitesinde çalışma imkanı bulduklarını söyledi. Nevşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya ellerinden geldiği kadar iyi çalıştıklarını dile getiren Çıldır, ‘’Pazar günü deplasmanda oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz. Takımımız Nazilli Belediyespor müsabakasında aldığı galibiyet ile rahat bir nefes aldı ve moral kazandı. Bu galibiyetin morali ile başladığımız Nevşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Deplasmanda oynayacağımız müsabakadan yakaladığımız hava ile puan yada puanlar alacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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Yozgatspor’da Nevşehir’e Yöneldi
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