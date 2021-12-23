Yozgatspor’da Mucur hazırlıkları

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Pazar günü Mucur Yabanlıspor ile ligin ilk yarısının son müsabakasına çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenerek ligin ilk devresini galibiyet ile tamamlamak istediklerini vurgulayan Özkan, ‘’Geçtiğimiz hafta lider Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında istemediğimiz şansız bir mağlubiyet aldık. Bir çok olumsuzluğa rağmen iyi mücadele ettiğimiz müsabakayı son dakikalarda yediğimiz gol ile kaybettik. Bizim için her şey bitmiş değil. Bu maçı unutup Pazar günü Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam emek zirve yarışımızı ligin ikinci devresine de taşımak istiyoruz. Pazar günü tüm Yozgatlıları, Yozgatspor’a gönül veren herkesi Bozok Stadı dış sahasına bekliyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile de bu müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi.