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Yozgatspor’da Ladik provası

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın provasını Bozok stadında yaptığı çift kale antrenman ile gerçekleştirdi.

Yozgatspor’da Ladik provası

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ladik Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın provasını Bozok stadında yaptığı çift kale antrenman ile gerçekleştirdi.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Yozgatspor’da Ladik provası

Ligin ilk yarısında tek puan kaybını yaşadığı Ladik Belediyespor karşısında rövanşı almak isteyen kırmızı siyahlı ekip, rakibini yenerek şampiyonluk turu atmayı amaçlıyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü Ladik Belediyespor ile oynayacakları şampiyonluk müsabakasının provasını yaptıklarını söyledi. Zor geçecek olan müsabakadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandıklarını dile getiren Baş, ‘’Ladik Belediyespor hem ligin ilk yarısında müsabakanın rövanşını vermemek hem de lider takımı yenmek için Yozgat’a gelecektir. Ancak biz zaten kolay maçın olmadığını biliyoruz. Bu nedenle bütün müsabakalarımıza aynı ciddiyette çalışıyoruz. Taraftarlarımızın desteğini de arkamıza alarak Ladik Belediyespor takımını Yozgat’tan eli boş göndereceğimize inanıyoruz’’ dedi.

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