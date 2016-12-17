Yozgatspor’da kritik hafta!

Yozgatspor, ligin ilk yarısının son haftasında en önemli maçlarından birisine çıkıyor. Son haftalarda oynadığı futbol ve üst üste kazandığı 5 maç sonunda zirveye korku salan ve kolay kolay şampiyonluk yarışından kopmayacağını gösteren Yozgatspor'da gözler yarın deplasmanda konuk olacakları Çubukspor maçına çevrilmiş durumda.



Rakibinin bir puan gerisinde olan temsilcimiz Yozgatspor mücadeleyi kazandığı taktirde hem rakibinin iki puan üzerine çıkmış olacak hem de iki basamak birden yükselerek 3. sıraya çıkma ihtimali yüksek duruyor. Yozgatspor Çubuk deplasmanında kazandığı takdirde 21 olan puanını 24'e yükseltecekken diğer rakipleri olan Aksaray Belediyespor'un sahasında konuk edeceği Talasgücü karşısında ve diğer rakibi Nevşehirspor'un da sahasında Sivas Demirspor mücadelesinde puan kaybetmesini bekleyecek.



Lider Altındağ Belediyespor'un şuanda 11 puan gerisinde olan kırmızı-siyahlılar liderin bu hafta maç yapmadan BAY olarak geçeceği haftayı iyi değerlendirerek alacağı galibiyet sonunda puan farkını 8'e düşürmek istiyor.

Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Yozgatspor kendi tesislerinde dün itibariyle kampa girerken kırmızı-siyahlı takım bugün maçın oynanacağı Başkent Ankara'ya karayolu ile hareket edecek.



Zorlu karşılaşma öncesi Yozgatspor'un başarılı teknik adamı Feridun Dündar, futbolcularına rakibin güçlü bir ekip olduğunu hata yapma gibi bir lükslerinin olmadığının uyarısında bulundu. Rakibin çabuk gol yollarına gidecek oyunculara sahip olduğunu ifade eden Dündar,



‘’Rakibimizin ileri ucunda yer alan oyuncular, çok çabuk sonuca gidebilme özelliklerine ayaklarına sahip oyuncuları var. Golü erken bulan Çubukspor'un kolay kolay da gol yemediğini dikkate alırsak sabırlı oynamak zorundayız. Önce rakibimizi durduracağız daha sonra rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettireceğiz savunma güvenliğini ve oyun disiplinini elimizden bırakmadan erken bir gol bulursak bütün kozlar bizim elimizde olur ve zorlu 90 dakika da sahadan 3 puanla ayrılırız" ifadelerini kullandı.