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Yozgatspor’da Kavlak dönemi

TFF Üçüncü Ligi takımlarından Yozgatspor Mehmet Kaya ile yolları ayırdıktan sonra hiç beklemeden yeni bir teknik adam ile anlaşma sağladı.

Yozgatspor’da Kavlak dönemi

TFF Üçüncü Ligi takımlarından Yozgatspor Mehmet Kaya ile yolları ayırdıktan sonra hiç beklemeden yeni bir teknik adam ile anlaşma sağladı.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Yozgatspor’da Kavlak dönemi

Dün Yozgatspor kulüp binasında Fatih Kavlak ile görüşme yapan Yozgatspor yönetimi genç teknik adam ile anlaşma sağladı. Fatih Kavlak ile görüşüp her konuda anlaşma sağladıktan sonra bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Kazım Arslan, daha önce anlaşma sağladıkları Mehmet Kaya ile görüşerek yolları ayırdıklarını ve yerine Fatih Kavlak’ı getirdiklerini söyledi. Yozgatspor ile Üçüncü Ligde hep beraber çok büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını dile getiren Arslan, ‘’Fatih Kavlak hocamız son derece tecrübeli ve kendisini ispat etmiş bir teknik adam. Biz inanıyoruz ki Yozgatspor’a çok büyük katkıları olacak. İnşallah hızlı bir şekilde çalışmaları devam ettireceğiz. Çarşamba günü takım toplanacak. Bu güne kadar anlaştığımız arkadaşlarımız ile birlikte kampımız başlayacak. Sonrasında da yine dışarıda bir kampımız olacak. Onun zamanını hocamız ile birlikte belirleyecek. Yozgat Kamuoyu hiç endişe etmesin, Yozgatspor emin ellerde, çok büyük başarılara hocam ile birlikte yakalayacağız’’dedi.
Kırmızı siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Fatih Kavlak ise yeni dönemde Yozgatspor’da olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Böyle önemli bir şehrin futbol takımını idare edeceği için heyecanlı olduğunun altını çizen Kavlak, ‘’Yönetim kuruluna da teşekkür ederim, bu konuda bana güvendikleri için. Umarım hep beraber iyi şeyler yaparız. Kulübün sağlam bir şekilde giderek ilerlemesine katkı sağlamak için buradayız’’ diye konuştu.

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