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Yozgatspor’da Kaman hazırlıkları

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü Yeşil Kamanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:04
Yozgatspor’da Kaman hazırlıkları

Teknik direktör Polat Özkan gözetiminde çalışın kırmızı siyahlı ekip son haftaların formda takımlarından olan Yeşil Kamanspor’u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligin ikinci yarısında oynadıkları iki müsabakayı da kazanarak hem büyük moral bulduklarını hem de zirve yarışında önemli puanlar aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirdiklerini hatırlatan genç teknik adam Özkan, ‘’Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçirdiğimiz için oyuncularıma 5 günlük izin vermiştim. Cuma günü takımımız toplandı ve hafta sonu Yeşil Kamanspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Son haftaların formda takımlarından Yeşil Kamanspor ile oynayacağımız müsabaka için iyi hazırlanıyoruz. Ligin ikinci yarısında oynadığımız ilk iki müsabakamızı da kazanarak önemli bir avantaj yakaladık. Bu avantajımızı devam ettirmemiz için de mutlaka Yeşil Kamanspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız gerekiyor. Pazar günü Bozok Stadı dış sahasında oynayacağımız müsabakaya bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. 12’inci oyuncu olan taraftarlarımıza bundan sonraki oynayacağımız bütün müsabakalarda ihtiyacımız var. Onların da desteğimizi arkamıza alarak kalan maçlarımızın tamamını kazanıp grubumuzu zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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