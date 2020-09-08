Yozgatspor’da kadro şekilleniyor

Yozgatspor’dan yapılan açıklamada iç transferde 11 oyuncu ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Dış transfer de ise yapılan seçmeler ile birlikte 15 oyuncunun kadroya katıldığı bildirildi. Geçen seneki kadroda yer alan 14 oyuncudan 11’inin kulüp ile ilişiğinin kesildiği 3 futbolcunun ise kiralık olarak diğer kulüplere gönderildiği ifade edildi. Yozgatspor’da iç transferde Göksal Özkara, Beytullah Ersoy, Mehmet Ali Can, Bilal Karataş, Kasım Ulus, Hamdi Tayfun Yılmaz, Ali Kaan Şahanbaz, Ebubekir Taşkıngül, Anıl Merthan Kurt, Seyitali Altun, Alihan Öztürk takımda kalan isimler oldu. Dış transferde ise Burak Altunay, Semih Oğuz, Ziya İstek, Mehmet Fırat Demir, Çağrı Tekin, Çetin Turan, Selim Öztürk, Uğurcan Gülay, Fatih Emircan, Baran Berkay Karpuz, İsmail Dinçer, Yiğitalp Kırcalı, Doğukan Kaya, Boğtan Kızıltan, Ömercan Laçin takıma katılan isimler oldu. Geçen sezon Yozgatspor kadrosunda bulunan Uğur Erdoğan, Aytaç Deniz, Oğuzhan Kandemir, Osmanpaşa Zorlu, Abdulsamet Kırım, Samet Göker, Mustafa Köseci, Mustafa Serkan Demirel, Tuncay Kılıç, Okan Özdilek, Ramazan Eraslan takım ile ilişiğini keserken, Cevat Can Ekinci, Furkan Demir ve Osman Keçelioğlu kiralık olarak gönderildi.