Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1097
ALTIN
462.759
DOLAR
7.4453
STERLİN
9.8173
EURO
8.7975

Yozgatspor’da kadro şekilleniyor

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor, iç ve dış transferde kadrosuna kattığı oyuncular ile birlikte takımdan ayrılan oyuncuları sosyal medya hesabında duyurdu.

08 Eylül 2020 Salı 00:45
Yozgatspor’da kadro şekilleniyor

Yozgatspor’dan yapılan açıklamada iç transferde 11 oyuncu ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Dış transfer de ise yapılan seçmeler ile birlikte 15 oyuncunun kadroya katıldığı bildirildi. Geçen seneki kadroda yer alan 14 oyuncudan 11’inin kulüp ile ilişiğinin kesildiği 3 futbolcunun ise kiralık olarak diğer kulüplere gönderildiği ifade edildi. Yozgatspor’da iç transferde Göksal Özkara, Beytullah Ersoy, Mehmet Ali Can, Bilal Karataş, Kasım Ulus, Hamdi Tayfun Yılmaz, Ali Kaan Şahanbaz, Ebubekir Taşkıngül, Anıl Merthan Kurt, Seyitali Altun, Alihan Öztürk takımda kalan isimler oldu. Dış transferde ise Burak Altunay, Semih Oğuz, Ziya İstek, Mehmet Fırat Demir, Çağrı Tekin, Çetin Turan, Selim Öztürk, Uğurcan Gülay, Fatih Emircan, Baran Berkay Karpuz, İsmail Dinçer, Yiğitalp Kırcalı, Doğukan Kaya, Boğtan Kızıltan, Ömercan Laçin takıma katılan isimler oldu. Geçen sezon Yozgatspor kadrosunda bulunan Uğur Erdoğan, Aytaç Deniz, Oğuzhan Kandemir, Osmanpaşa Zorlu, Abdulsamet Kırım, Samet Göker, Mustafa Köseci, Mustafa Serkan Demirel, Tuncay Kılıç, Okan Özdilek, Ramazan Eraslan takım ile ilişiğini keserken, Cevat Can Ekinci, Furkan Demir ve Osman Keçelioğlu kiralık olarak gönderildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor’da Kadro şekilleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı
Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı
Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı
Kamp tedbir amaçlı sonlandırıldı
Yozgatspor teste girdi
Yozgatspor teste girdi
Sorgun’un lig maçları da ertelendi
Sorgun’un lig maçları da ertelendi
Süleyman Kozan Çamlıkspor’da
Süleyman Kozan Çamlıkspor’da
Boğazlıyan’da çalışmalara devam
Boğazlıyan’da çalışmalara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim