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Yozgatspor’da kadro 24 olacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken kadronun ise 24 kişi olacağı bildirildi. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, iç ve dış transfer çalışmalarının ara vermeden başladığını söyledi.

Yozgatspor’da kadro 24 olacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken kadronun ise 24 kişi olacağı bildirildi. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, iç ve dış transfer çalışmalarının ara vermeden başladığını söyledi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor’da kadro 24 olacak

İç transferde oyuncuları Yozgat’a davet ettiklerini belirten Arslan, ‘’Dış transfer konusunda da yönetimimiz gecikmeme kararı aldı ve dün itibariyle dış transfer çalışmalarına da başladık. İç transferi de dış transferi de teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Geçen sene kadromuzda bulunan 10 oyuncu ile pazartesi gününe kadar Yozgat’a gelerek anlaşma zemini arayacağız. Dış transferde ise görüştüğümüz bir çok isim var. Onları da Yozgat’a davet ettik. Teknik direktörümüz İbrahim Baş’ın istediği oyuncuları kadromuza katmak için gayret gösteriyoruz. Bu sene işimizi şansa bırakmamak ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf olmak adına yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Umarım geçtiğimiz yıllarda kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene yakalarız ve Yozgatspor’u profesyonel lige taşırız’’ dedi.

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