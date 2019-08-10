Yozgatspor’da iki transfer daha

Afyonkarahisar’da devam eden kamp çalışmalarında kırmızı siyahlı futbolcular yoğun bir şekilde lig hazırlıklarını sürdürürken, yönetim ise transfer çalışmalarını yürütüyor. Teknik direktör Fatih Kavlak’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten kırmızı siyahlı yönetim, bir stoper, bir de orta saha oyuncusunu renklerine kattı. Pazarspor’dan stoper Samet Göker ile anlaşan kırmızı siyahlı yönetim, orta sahayı da Mustafa Serkan Demirel ile güçlendirdi. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, bir çok oyuncu ile görüştüklerini ve prensip anlaşmasına vardıkları oyunculara imza attırdıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Arslan, ‘’Bir çok tecrübeli oyuncuyu kadromuza kattı. Halen görüştüğümüz oyuncular bulunuyor. Anlaşma sağlamamız durumunda ilerleyen günlerde anlaştığımız oyuncuları da kamuoyuyla paylaşacağı’’ dedi.