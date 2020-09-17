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Yozgatspor’da iki transfer birden

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor, iki oyuncuyu kadrosuna katarak güçlendi.

17 Eylül 2020 Perşembe 00:59
Yozgatspor’da iki transfer birden

Kırmızı siyahlı ekip Karbel Karaköprü Belediyespor’dan Arif Bostancı ile Silivrispor’dan Metin İlhan’ı renklerine bağladı. Karabük Gençlikspor’da futbol hayatına başlayan 23 yaşındaki Arif Bostancı, Kardemir Karabükspor alt yapısında forma giydi. Kardemir Karabükspor ile ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkan Arif Bostancı, geçtiğimiz sezon Karbel Karaköprü Belediyespor formasını giydi. Üçüncü Lig’de 24, Birinci Lige’de 29 U21 liginde ise 75 müsabakaya çıkan Bostancı toplam 17 gol kaydetti. Kırmızı siyahlı ekibin bir diğer transferi Metin İlhan ise futbol hayatına Ankara Emniyetspor’da başladı. Emniyetspor’da gösterdiği performans ile Ankaragücü alt yapısına geçen 25 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü forması ile ilk kez profesyonel olarak futbol hayatını sürdürdü. Ankaragücü’nden sonra sırasıyla Çubukspor, İskenderunspor, Çankayaspor ve son olarak Silivrispor’da forma giydi. 3’üncü ligde 89, İkinci ligde ise 1 müsabakaya çıkan genç oyuncu toplam 3 gol kaydetti.

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Yozgatspor’da Iki Transfer Birden
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