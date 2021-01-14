Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1559
ALTIN
440.385
DOLAR
7.4039
STERLİN
10.1052
EURO
9.0027

Yozgatspor’da iki ayrılık

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da Çağrı Tekin ve Mehmet Fırat Demir ile yollar ayrıldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:44
Yozgatspor’da iki ayrılık

Kırmızı siyahlı ekibin ligin ilk yarısının son haftasında Karaman Belediyespor ile oynanan müsabakanın hemen ardından Çağrı Tekin ile bir görüşme yapan kırmızı siyahlı yönetim tecrübeli oyuncu ile karşılıklı olarak sözleşmeleri feshederek yolları ayırmıştı. Dün ise kırmızı siyahlı ekibin bir başka tecrübeli oyuncusu Mehmet Fırat Demir ile görüşen Yozgatspor yönetimi başarılı oyuncu ile de karşılıklı olarak sözleşmeyi feshederek yollarını ayırdı. Teknik direktör Memduh Fidan’ın vereceği rapor doğrultusunda da takımdan ayrılacak olan isimlerin önümüzdeki günlerde netleşeceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor’da Iki Ayrılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞER’DEN KIZLARA MORAL
BAŞER’DEN KIZLARA MORAL
Pavlovic, 4 hafta yok
Pavlovic, 4 hafta yok
Sorgun stadı denetlendi
Sorgun stadı denetlendi
Kadroya takviye
Kadroya takviye
Yozgatspor’a ceza yağdı
Yozgatspor’a ceza yağdı
Yozgatspor günde çift idman yapıyor
Yozgatspor günde çift idman yapıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim