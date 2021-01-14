Yozgatspor’da iki ayrılık

Kırmızı siyahlı ekibin ligin ilk yarısının son haftasında Karaman Belediyespor ile oynanan müsabakanın hemen ardından Çağrı Tekin ile bir görüşme yapan kırmızı siyahlı yönetim tecrübeli oyuncu ile karşılıklı olarak sözleşmeleri feshederek yolları ayırmıştı. Dün ise kırmızı siyahlı ekibin bir başka tecrübeli oyuncusu Mehmet Fırat Demir ile görüşen Yozgatspor yönetimi başarılı oyuncu ile de karşılıklı olarak sözleşmeyi feshederek yollarını ayırdı. Teknik direktör Memduh Fidan’ın vereceği rapor doğrultusunda da takımdan ayrılacak olan isimlerin önümüzdeki günlerde netleşeceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.