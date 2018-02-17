Yozgatspor’da hedef şampiyonluk

Ligde haftayı dinlenerek geçirecek olan Yozgatspor’da Antrenör Nihat Tinel, U19 futbol liginde şuanda lider durumdayız.

Sezon sonuna kadar bu liderliklerini devam ettirmek istediklerini dile getiren genç Antrenör, ‘’Bizim hedefimiz U19 Futbol Lig’inde şampiyon olmak.

Ligde ilk üç haftada çıktığımız müsabakaları çok rahat bir şekilde geçtik. Bu hafta da Yozgat Çamlıkspor ile bir müsabakamız vardı ancak rakibimizin ligden çekilmesinden dolayı bu haftayı dinlenerek geçireceğiz. Ligin ilk yarısının son haftasında ise kıyasıya şampiyonluk yarışı içerisinde olduğumuz Yemenoğlu Bozokspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabaka iki takım açısından da çok önemli. Güçlü rakibimizi yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz. Bu müsabaka için pazartesi gününden itibaren yoğun bir çalışma dönemine gireceğiz. Yetenekli oyunculardan kurulu olan takımımız güçlü rakibini yenecektir. Sezon sonunda ben inanıyorum ki Yozgat U19 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayıp grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil edeceğiz’’ dedi.