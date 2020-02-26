Yozgatspor’da Halide alarmı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Cumartesi günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı ekip, ligde birebir rakiplerinden biri olan güçlü rakibini deplasmanda yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Cemal Çıldır tarafından Bayrampaşaspor ile oynanan müsabaka sonrasında bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip dün kendi tesislerinde toplandı ve Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.