YOZGATSPOR’DA GELECEK HESABI

Geçen sezon Kırşehirspor’un 1 milyon 750 bin lira TFF Üçüncü Ligi’nden para aldığını ayrıca, Boluspor’un ise 2 milyon 500 bin lira civarında para aldığını hatırlatan Arslan, ‘’Bu rakamlar göz önüne alındığında bu sene bize ortalama 2 milyon lira bir para gelecek. Ancak bu para biranda gelip kasamıza girmeyecek. Sezon içerisinde peyderpey gelecek bir para. Bu arada iddiaya daha çok girersek para artıyor. Türkiye kupasında birkaç tur gidebilirsek para artıyor. Bunlar başka şeyler, federasyon deplasman giderlerini karşılıyor. Aslında şuanda işimiz Bölgesel Amatör Ligi’nden daha kolay. Orada hiçbir gelirimiz yoktu. Şimdi gelirimiz de var. Yarın belki kombine satacağız, atkı satacağız, forma satacağız bir şeyler yapacağız. Stada giriş paralı olacak. İşin o tarafı önemli değil, iyi kötü götürülür’’ dedi.