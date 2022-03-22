Yozgatspor’da galibiyet sevinci

Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, Sorgun Belediyespor ile oynadıkları müsabakanın zor geçeceğini bildiklerini ve öngördükleri gibi müsabakanın oynandığını söyledi. İki takımında galibiyete ihtiyacı olduğunun bunun içinde sahada kıran kırana bir mücadelenin olduğuna dikkat çeken Özkan, ‘’Sorgun Belediyespor ile zor bir müsabaka oynadık. Geriye düştüğümüz müsabakanın ikinci yarısında oyuncularım çok iyi mücadele ettiler ve 1-0’dan 2-1 müsabakayı kazanmayı bildiler. Kalan üç maçımızı da kazanarak zirvedeki yerimizi almak istiyoruz. Bütün müsabakalarımız maç maç değerlendiriyor ve ona göre hazırlanıyoruz. Bütün müsabakalarımız bizim için final niteliğinde. Sorgun Belediyespor finalini kazasız atlattık, şimdi ise deplasmanda zirve mücadelesi veren Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Sorgun Belediyespor ile oynadığımız müsabakayı ilk yarı ve ikinci yarı olarak iki şekilde değerlendiriyorum. Müsabakanın ilk yarısında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Atak oynamamıza rağmen pozisyon üretemedik ve müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride tamamladık. Müsabakanın ikinci yarısında ise toparlanan takımımız geliştirdiği üst üste ataklar ile Sorgun Belediyespor kalesinde gol aradı. Aradığımız golü de bulduk. Ardından ataklarımızı galibiyet golü için sıklaştırdık. Rakip kalede gol ararken de ister istemez kendi kalemizde de gol pozisyonları verdik. Verdiğimiz gol pozisyonlarını kazasız belasız atlatırken, müsabakanın son dakikalarında kaptanımızın attığı golle 2-1 öne geçtik ve sahadan da üç puan ile ayrılan taraf olduk. Zirve iddiamız halen devam ediyor. Kalan maçlarımızı da kazasız atlatırsak grubumuzu istediğimiz noktada bitiririz’’ dedi.