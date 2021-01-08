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Yozgatspor’da Fidan sesleri

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktörlük görevi için Memduh Fidan’ın düşünüldüğü öğrenildi.

08 Ocak 2021 Cuma 00:25
Yozgatspor’da Fidan sesleri

Sezon başında Yozgatlı Nihat Tinel ve ekibiyle anlaşan ve ligin ilk yarısının son haftasında Tinel ve ekibiyle yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışı içerisine giren kırmızı siyahlı yönetimin daha önce Yozgatspor’da görev yapmış olan Memduh Fidan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bugün Yozgat’a gelerek Yozgatspor yönetimi ile bir görüşme yapması beklenen Fidan’ın kırmızı siyahlı yönetim ile her konuda anlaşması durumunda Yozgat’ta kalarak ligin ikinci yarısı için hazırlıklara ara vermeden başlayacağı sızan haberler arasında. Yozgatspor’un Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ettiği dönemde 2017 yılında teknik direktör olarak getirilen Memduh Fidan ile bazı oyuncular arasında yaşanan sıkıntıların ardından tecrübeli teknik adam kamp dönüşü gönderilmişti. Yozgatspor’dan sonra Bursa Amatör Ligi takımlarından Bursa Güvenspor’a giden Memduh Fidan, daha sonra Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Zaferspor’u çalıştırdı. 2019 yılında Bursaspor alt yapısında görev alan tecrübeli teknik adan geçen sezon ise yeniden Zaferspor ile anlaşarak Bölgesel Amatör Lig’de görev yaptı. 

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Yozgatspor’da Fidan Sesleri
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