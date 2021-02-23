Yozgatspor’da Fidan ile yollar ayrıldı

Pazar günü Sorgun İlçe stadında Kahtaspor ile karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip 1-0 öne geçtiği müsabakayı 2-1 geride tamamlayarak mağlubiyetler serisine devam etmişti. Alınan bu mağlubiyet sonunda kümede kalma umutlarını kaybetmeye devam eden kırmızı siyahlı takımın yönetimi müsabaka sonrasında toplandı. Toplantı sonrasında takımı kümede tutması için devre arasında anlaşma sağlanan tecrübeli teknik direktör ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yozgatspor’dan yapılan açıklamada ‘’Misli.com 3’üncü Ligi 2’inci grupta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, Kahta 02 karşılaşması sonrasında Teknik Direktör Menduh Fidan ile yolların ayrılmasına karar verdi’’ denildi. Ligin ikinci yarısında kırmızı siyahlı ekiple çıktığı beş karşılaşmadan puansız ayrılan ve beklenen katkıyı takıma sunamadığı görülen Fidan ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. “Bugün oynanan Kahta 02 Spor karşılaşması sonrasında Teknik Sorumlumuz Memduh Fidan ile görüşerek yollarımızı ayırma kararı aldık. Hocamıza bu güne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Fidan ise yaptığı açıklamada, “Görev yapmaktan büyük onur duyduğum Yozgatspor teknik direktörlük vazifemden bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmış durumdayım. Başta desteğini esirgemeyen sayın başkanım Dr. Kazım Aslana, verdikleri onurlu mücadeleden dolayı oyuncularıma, kulüp personeline ve Yozgatspor taraftarlarına çok teşekkür eder gönülden başarılar dilerim” şeklinde konuştu.