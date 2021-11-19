Yozgatspor’da durmak yok

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele veren kırmızı siyahlı ekip, Pazar günü Kırşehir deplasmanında Yeşil Karamanspor takımı ile karşı karşıya gelecek. Kaman İlçe Stadından Saat 14.00’da başlayacak karşılaşma için çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekipte, Çarşamba günü ilk 11’de sahaya çıkan futbolcular hafif idman yaptı. Bugün ise tüm takım Pazar günü oynanacak karşılaşma için bir araya gelip, hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör Polat Özkan, Kırşehir deplasmanında karşılaşacakları maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Özkan, ''Aldığımız galibiyetin morali ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaman'da oynayacağımız maçtan alacağımız galibiyetle lige tamamen ağırlığımızı koymuş olacağız. Kazanak için mücadele edeceğiz'' diye konuştu.