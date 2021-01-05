Yozgatspor’da durmak yok

Pazar günü erteleme müsabakasında Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelen ve şampiyonluk mücadelesi veren rakibine 3-1 mağlup olan kırmızı siyahlı ekip, bu maç dönüşü ara vermeden yarın Karaman Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Nihat Tinel Gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Karaman Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarının startını veren kırmızı siyahlı ekip ligde bire bir rakiplerinden biri olan Karaman Belediyespor’u yenerek moral bulmak istiyor. Ligin ilk yarısının son müsabakasında galip gelmek isteyen kırmızı siyahlı ekip devre arasına da hem moralli girmek hem de kümede kalma yarışında rakibi olan Karaman Belediyespor’u yenerek 6 puan değerindeki üç puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor.