YOZGATSPOR’DA DURMAK YOK

Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çaldır, sürenin çok kısıtlı olduğunu ama oyuncularını özverili bir şekilde çalışmalara başladıklarını söyledi. Sabah ve akşamüzeri olmak üzere günde çift antrenman yaptıklarını dile getiren Çıldır, çalışmalara başladıkları tarih ile ligin başlama tarihi arasındaki sürenin çok kısa olduğunu söyledi. Normalle sezon öncesinde uzun bir süre olduğunu ve 6 haftada oyuncuları lige hazırladıklarının altını çizen Çıldır, şimdi maç haftasını saymadıkları zaman 2 haftalık bir zamanlarının olduğuna vurgu yaptı. Sınava giren oyuncularının olduğunu mazeret bildiren oyuncularının olduğunu bu nedenle de bazı oyuncuların antrenmanlara da geç başladığını hatırlatan Çıldır, ‘’Süre çok kısıtlı ama herkes özveriyle çalışıyor. Geç başlamamız sakatlıklara yer verebilir. Ancak inşallah böyle bir şey yaşamayız. İnşallah sadece bizim takımda değil hiçbir kulüpte sakatlıklar yaşanmaz’’ dedi.

TEST YAPILMADI

Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, yönetimden kendisine gelen bilgiye göre toplu bir test için federasyondan bilgi gelmesi gerektiğini vurgulayarak, ‘’Antrenmanlara başlamadan önce test yaptırmamız gerekiyordu. Fakat önümüzdeki günlerde federasyon bu konuda bize bilgi verecek. Şuanda takımımız test olmadı şuanda. Tabi ki geldiğimiz günde test olmamız gerekirdi. Birkaç gün geçtikten sonra artık bir şey varsa da ne kadar anlamlı ve manalı olur onu da bilemiyorum. Artık maçlar başlamadan önce oyunculara bir hafta öncesinden test yapılması noktasında şart koşulabilir. Allah göstermesin böyle bir virüs çıktığında bilindiği gibi 15 gün bekleme süreci var. İnşallah hiçbir takım böyle bir şey ile karşılaşmaz’’ diye konuştu.

HAZIR DEĞİLDİ

Lige 98 günlük bir ara verildiğini hatırlatan kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Çıldır, 2 aylık süre içerisinde pandeminin yoğun olduğunu, bu nedenle büyük şehirlerde bulunan kendisi de dahil olmak üzere oyuncuların kesinlikle antrenman yapma şansı bulamadıklarını belirtti. Oyuncularına 2 defa bir program gönderdiklerinin altını çizen Çıldır, şöyle konuştu; ‘’8’inden sonraki bölümde ise Federasyon kulüplerden yazı isteyince oyuncular da maçlar oynanmayacakmış gibi hareket etti. 89 kulübün 80 tanesi oynanmaması için görüş bildirdi. Bu nedenle herkes Liglerin oynanmayacağı yönünde karar çıkmasını bekliyordu. Futbolcular da bunu bildikleri için onlar da antrenman yapmadılar. Belirsizlik çok kötüydü. Bu belirsizlik 2’inci ve 3’ünclü lig kulüplerini inanılmaz derece de etkiledi. Bu nedenle oyuncuların antrenman yapma durumları olmadı. Şuanda fiziksel olarak çok hazır bir durumda değiller.’’