Yozgatspor’da Çayıralan hazırlığı

Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı ekip Çayıralan Esnafspor’u mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, Pazar günü deplasmanda Ankara DSİspor ile oynamaları gereken müsabakanın hakem tarafından tatil edildiğini hatırlattı. Şimdi Ankara DSİspor müsabakasının kararını beklediklerini dile getiren Dündar, ‘’Oynanmayan müsabaka sonrasında oyuncularıma bir günlük izin verdim ve dün itibariyle kendi tesislerimizde toplanarak Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Kendi memleketimizin takımı olan Çayıralan Esnafspor karşısında galibiyet istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ve bu hedefe ulaşabilmek için bütün rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor. Yozgatspor’u hak ettiği yerlere taşımak için buradayız bunun içinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.