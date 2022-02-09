Yozgatspor’da Çayıralan hazırlığı

Teknik direktör Polat Özkan gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek grupta seri yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Ankara DSİspor’u mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptıklarını, bunun devamının gelmesi için de bu hafta sonu deplasmanda Çayıralan Esnafspor ile oynayacakları müsabakayı kazanmaları gerektiğini söyledi. Hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini dile getiren Özkan, ‘’Devre arasında kadromuza kattığımız 5 oyuncu ile gücümüze güç kattık. Aramıza yeni katılan oyuncularımız Ankara DSİspor ile oynadığımız müsabakada da çok iyi performans sergilediler. Hepsini kutluyorum. Pazar günü deplasmanda şehrimizin takımı Çayıralan Esnafspor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp deplasmanda Çayıralan Esnafspor’u yenmek istiyoruz. Yolumuza emin adımlarla ilerlemek ve zirve yarışından kopmamak için kalan müsabakalarımızı kazanmamız gerekiyor’’ dedi.