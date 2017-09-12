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Yozgatspor’da arayış sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubundaki temsilcimiz Yozgatspor teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Yozgatspor’da arayış sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubundaki temsilcimiz Yozgatspor teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

12 Eylül 2017 Salı 22:00
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Yozgatspor’da arayış sürüyor

BAL Ligi’nde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor teknik direktör değişikliği sürprizi yaşanıyor. Takım içerisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle görevine son verilen Memduh Fidan’ın yerine bir çok isim ortaya atıldı.
Kırmızı siyahlı takımın Amasyaspor ile yaptığı hazırlık maçında takımın başında Altyapı sorumlusu Nihat Tinel çıkarken, teknik direktör sorununun en geç yarın çözümlenmesi bekleniyor.
Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, takımın Amasya maçında sergilediği futboldan memnun kaldığını belirterek, skordan çok takımın genel durumunun kendilerini ilgilendirdiğini söyledi.
Teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde çözümleyeceklerini ifade eden Arslan, birkaç isim üzerinde durduklarını aktardı.
Arslan, “Çorum Belediyespor ile oynadığımız kupa maçının ardından bazı sıkıntılar gün yüzüne çıktı. Teknik direktör Memduh Fidan ile yaptığımız görüşmelerin ardından yol ayrımının iki taraf açısından da hayırlı olacağı kanısına vardık. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Hafta sonundan bu yana Teknik direktör konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız hazır takımı daha ileriye götürecek bir ismi planlıyoruz. Bize öneriler ve bizim de takip ettiğimiz isimler var” dedi.
Arslan, iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizerek,  Amasyaspor maçında kalitelerinin ortaya çıktığına değindi.
Hazırlık maçını kaybetmelerine karşın farklı kazanacak tarafından kendilerinin olduğunu vurgulayan Arslan, Amasya taraftarının Yozgatspor’a alkışladığını dile getirdi.
Arslan takımın iki hazırlık maçı daha yapacağını belirterek, gelecek hafta başlayacak lige kadar çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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