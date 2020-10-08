Yozgatspor’da Anıl Merthan sakatlandı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un genç oyuncularından Anıl Merthan Kurt ayak bileğinden sakatlandı. Önceki gün kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Ceyhanspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını gerçekleştirilen kırmızı siyahlı ekipte genç oyuncu Anıl Merthan Kurt girdiği ikili mücadele sonrasında ayağına darbe aldı. Ayak bileğinin çatladığı tespit edilen genç oyuncunun çekilecek olan MR’ından sonra ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı belli olacak.