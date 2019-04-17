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Yozgatspor’da Altınordu alarmı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor bir günlük izinin ardından Pazar gün deplasmanda Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Yozgatspor’da Altınordu alarmı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor bir günlük izinin ardından Pazar gün deplasmanda Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgatspor’da Altınordu alarmı

Teknik direktör İbrahim Baş tarafından Sungurlu Belediyespor ile oynanan müsabaka sonrasında bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip dün kendi tesislerinde toplandı ve kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarına başladı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, antrenman öncesinde oyuncuları ile kısa süre konuştuktan sonra çalışmalar başladı.

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