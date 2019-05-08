Yozgatspor’da Akşehir alarmı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Bolu’da Akşehirspor ile oynayacakları müsabakada işi şansa bırakmak istemediklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini belirten Baş, ‘’Bu müsabakaya tam manasıyla hazır hale geleceğiz. Kelkit Belediye Hürriyetspor karşısında bazı oyuncularımızın form düşüklüğü ve elimize geçirdiğimiz fırsatları değerlendiremememiz elenmemize neden oldu. Aynı hataları Akşehirspor karşısında yapmayacağız. Bu müsabakada biraz daha dikkatli olacağız. Oyuncularımız ile gerekli görüşmeleri yaptık, gerekli uyarılarda bulunduk. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu müsabakaya moral, motivasyon, kondisyon ve taktik açıdan her şekilde hazır olacağız ve bu sefer işi şansa bırakmadan bitireceğimize inanıyorum’’ dedi.