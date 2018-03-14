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Yozgatspor’da Aksaray alarmı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yozgatspor’da Aksaray alarmı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor’da Aksaray alarmı

Ceyhanspor ile oynanan ve 0-0 sonuçlanarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan kırmızı siyahlı ekibe teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verilmişti.
İzin süresi dün biten Yozgatsporlu oyuncular Aksaray Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.

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