Yozgatspor’da Aksaray alarmı

Ceyhanspor ile oynanan ve 0-0 sonuçlanarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan kırmızı siyahlı ekibe teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verilmişti.
İzin süresi dün biten Yozgatsporlu oyuncular Aksaray Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.
14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Ceyhanspor ile oynanan ve 0-0 sonuçlanarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan kırmızı siyahlı ekibe teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verilmişti.
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