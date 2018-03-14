Yozgatspor’da Aksaray alarmı

Ceyhanspor ile oynanan ve 0-0 sonuçlanarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan kırmızı siyahlı ekibe teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verilmişti.

İzin süresi dün biten Yozgatsporlu oyuncular Aksaray Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.