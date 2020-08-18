Yozgatspor’da 5 imza

Kırımızı siyahlı yönetim iç ve dış transferde anlaşma sağladığı 5 futbolcuya resmi sözleşmeye imza attırdı. Kırmızı siyahlı ekip, Anıl Merthan Kurt, Beytullah Ersoy, Selim Öztürk, Ali Kaan Şahanbaz, Bilal Karataş’a 2 yıllık imzalarını attırarak kadrosuna kattı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden transferler hakkında yapılan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Kırmızı siyahlı ekipten yapılan açıklamada, iç ve dış transferin büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. İç ve dış transferde sözleşmeler imzalanıp kesinleştikçe kulüp başkanı Kazım Arslan tarafından duyurusunun yapılacağına vurgu yapılarak, ‘’Bu nedenle sosyal medyada yazılıp çizilen spekülatif haberlere itibar edilmemesi uygun olacaktır’’ denildi.