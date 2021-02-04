Yozgatspor’da 11 ayrılık 10 imza

Sezon başında transfer edilen ve ligin ilk yarısında istenilen verim alınamayan 11 futbolcu yeni teknik direktör Memduh Fidan’ın raporu doğrultusunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilirken, yine teknik direktör Memduh Fidan’ın raporu doğrultusunda 10 futbolcu ile anlaşma sağlandı. Yozgatspor’a sezon başında anlaşma sağlanan Mehmet Fırat Demir, Çağrı Tekin, Ahmet Güney, Alihan Öztürk, Musa Şahin, Hasan Gök, Göksal Özkara, Baran Berkay Karpuz, Seyit Ali Altın, Alaz Gökalp Süme, Yiğit Türken ile devre arasında yollar ayrıldı. Akın Arıcan, Burak Aydın, Çevatcan Ekinci, Emir Akay, Murat Mercan, Okan Özdilek, Tayfun Bebek, Yunus Emre Çabuker, Ercan Karaca, Yiğit Kafkasyalı ile de anlaşma sağlandı.