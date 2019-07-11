Yozgatspor’a zor grup

Üçüncü Grup’ta yer alan kırmızı siyahlı ekibin rakipleri arasından tanıdık takımlarda yer alıyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen grup kura çekimine, TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’da katıldı. 2019-2020 sezonunda TFF 3. Lig'de müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak. Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’taki rakipleri ise şu şekildi, ‘’Somaspor, Nazilli Belediyespor, Muğlaspor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor, Diyarbekirspor, Batman Petrolspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pazarspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Altındağ Belediyespor, Gölcükspor, Darıca Gençlerbirliği, Halide Edip Adıvarspor, Bayrampaşa, Karacabey Belediyespor, Modafenspor.’’

Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, grubun zor olduğunu, ancak zor grupların, birbiriyle denk takımların bulunduğu bir ligde sezonun son maçına kadar heyecanının doruk noktada olacağı için bunu önemsemediklerini söyledi.