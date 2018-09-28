Yozgatspor’a ‘Vefa’ bağışı

Yozgatlı iş adamı İdris Duyar 66 numaralı Vefa kartı 10 bin lira karşılığında satın alarak Vefa kart uygulamasındaki en büyük desteği vermiş oldu. Dün Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret eden Duyarlar İnşaat sahibi İdris Duyar, Arslan’dan 66 numaralı Vefa kartı teslim aldı. Kırmızı siyahlı ekibe 10 bin lira destekte bulunan işadamı Duyar, Yozgatspor için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ise Yozgatspor’a destek amaçlı başlattıkları Vefa kart uygulamasında Yozgatlı vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi. Taban fiyat olarak 500 lira olarak belirledikleri Vefa kart uygulamasında kulübe gelir elde etmeyi amaçladıklarını dile getiren Arslan, ‘’Vefa kart uygulamamızda geçtiğimiz yıl 250 bin lira kadar bir para toplamıştık. Şimdi bu sene hedefimiz 300 bin lirayı bulmak. Başlattığımız Vefa kart uygulamasına şimdiye kadar en büyük desteği 66 numaralı Vefa kartı 10 bin lira karşılığında alan işadamımız İdris Duyar oldu. Diğer işadamlarımızdan da böyle bir desteği bekliyoruz’’ dedi.