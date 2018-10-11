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Yozgatspor’a tam destek

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a taraftarları tam destek veriyor. Pazar günü oynanacak olan Amasyaspor müsabakasında şov yapmaya hazırlanan kırmızı siyahlı taraftarlar, ilk üç haftada 9 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alan takımlarına da tam destek verecekler.

Yozgatspor’a tam destek

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a taraftarları tam destek veriyor. Pazar günü oynanacak olan Amasyaspor müsabakasında şov yapmaya hazırlanan kırmızı siyahlı taraftarlar, ilk üç haftada 9 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alan takımlarına da tam destek verecekler.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:25
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Yozgatspor’a tam destek

Cadde Taraftarlar Derneği Başkanı Bahadır Şahin, Yozgatspor’a zor günlerinde destek olunması gerektiğini söyledi. Kırmızı siyahlı takımın oynadığı üç maçta da tribünde 12. adamlık görevini yerine getiren taraftarlar, kampanya başlatarak yönetimin yaşadığı mali sıkıntıyı hafifletmek istiyor. Yozgatspor Cadde Taraftarlar Derneği Başkanı Bahadır Şahin, “Gelin hep birlikte dadaşlık ruhu ile kırmızı siyahlı sevgisi ile birlik olalım, bu şehri ayağı kaldıralım” çağrısında bulundu. Yozgatspor’a fedakâr taraftarlarca sahip çıkılması ve destek verilmesi gerektiğini belirten Şahin, “Yozgatspor şampiyonluk yolunda taraftarları olarak görevimiz iyi ve kötü gününde yanında olmak ve destek vermektir. Yozgatspor’un Süper Lige çıkma sürecinde en büyük emeği taraftar vermiş, 12. adamı taraftar deplasman maçlarında takımını yalnız bırakmamıştır. Bu takımın yönetiminden, teknik heyetine, futbolcusuna kadar bugünde taraftar desteğine ihtiyacı var. Haydi Yozgat diyoruz, gelin hep birlikte takımımıza sahip çıkalım, bu şehri ayağı kaldıralım. Bu hafta kendi evimizde oynayacağımız Amasya maçında takımımıza 90 dakika güç olalım, kuvvet olalım” dedi.

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Yozgatspor’a Tam Destek
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