Yozgatspor’a tam destek

BAL Ligi’nde yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor’lu futbolcuları taraftarlardan kucakladı. Kırmızı siyahlı taraftarlar, 20 araçlık konvoyla kulüp binasına gelerek takıma destek verdiler. Meşaleler ve havai fişekler patlatarak tezahürat yapan taraftarlar, takımdan şampiyonluk beklediklerini ifade ettiler.

Cadde Taraftarlar Derneği Başkanı İhsan Arslan, iyi günde de kötü günde de takımlarının yanında olduklarını belirterek, yeni sezon için toplanan futbolculara destek vermek ve sahip çıkmak için organizasyon yaptıklarını söyledi. Arslan, geçen sezonlarda kıl payı kaçan şampiyonluğa bu yıl ulaşacaklarına değinerek, taraftarlar olarak takımlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Arslan, “Günler öncesinden takıma destek çıkmak ve sahiplendiğimizi göstermek için organizasyonlar yaptık. Taraftar grubumuzla Meydan yerinden toplanarak, 20 araçlık konvoyla kulüp binamıza hareket ettik. Gerçek taraftar olduğumuzu göstermek için takımımıza destek verdik, tezahüratlarla şampiyonluk beklediğimizi gösterdik” dedi.

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan’da taraftarların kendilerine moral ve güç verdiğini belirterek, takımın şampiyonluk için elinden bütün gayreti göstereceğini söyledi.

Başarının birlik ve beraberlikten geçtiğinin altını çizen Fidan, “Başarıya susamış ve aç taraftar grubumuz var. Yozgat bu ligi hak etmiyor. Bu sezon hedefimize ulaşmak için yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar ve Yozgat bir araya gelerek şampiyonluğa ulaşacaktır” dedi.

Taraftarlar, kulüp binası önünde takımla birlikte hatıra fotoğrafı çekildikten sonra ayrıldılar.

