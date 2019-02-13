YOZGATSPOR’A TAKViYEı

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, transfer döneminin uzatıldığını bu bağlamda da kendilerinin de transfer çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Birçok oyuncu ile temas halinde olduklarını ifade eden Arslan, ‘’Görüşmekte olduğumuz ve prensip anlaşmasına vardığımız oyuncular var. Bu oyuncular ile aradaki bazı pürüzleri çözmemiz durumunda en kısa sürede Yozgat’a davet edeceğiz. Takıma direk katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyuncuları kadromuza katacağız. Şuanda gruplarda kopmalar yavaş yavaş yaşanıyor. Bu kopmalar sonrasında şampiyonluğa oynayan takımlar oyuncularını bırakıyorlar. Bizde bu oyuncular arasında takıma direk katkı sağlayacak olanları ile görüşme halindeyiz. Bazıları ile prensip anlaşmasına vardık ancak aradaki pürüzleri halletmemiz durumunda Yozgat’a davet edeceğiz. Kimse merak etmesin, bu sene Yozgatspor şampiyon olacak. Bunun için yönetim olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerekli yerlere de transferlerimizi gerçekleştirerek takımımız güçlendireceğiz’’ dedi.