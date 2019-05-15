Yozgatspor’a şampiyonluk kutlamaları

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ‘’3. Lig’e yükselen Yozgatspor 1959 takımımızın futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyorum. 3. Lig mücadelesinde başarılarının devamını diliyorum’’ şeklinde kutlama mesajı yayınladı. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise sosyal medya hesabından ‘’2018-2019 Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta şampiyon olarak 3. Lige çıkma başarısı gösteren Yozgatspor’u kutluyor, 3. Lig’de başarılarının devamını diliyorum’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’de ‘’Yozgat halkı sizlerle gurur duyuyor 3. Lige çıkan şehrimizin güzide takımı Yozgatspor'u tebrik ediyor. 3.lig yolunda başarılar diliyorum’’ şeklinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef 3. Ligde Yozgat Sporumuza Başarılar. Çoktan hak edilmişti. Şampiyon Yozgatspor şeklinde paylaşım yaptı. Yozgatlı sanatçılardan Gökhan Ay ise kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Çocukken 10 bin kişilik küçücük ışığı dahi olmayan stadyumunda efsane maçlar oynayan, ilçede oturduğumuzda maçına gitmek için gün saydığımız, heyecandan uyuyamadığımız bize hayaller kurduran, sahasında dört büyüklere futbolun sadece para değil inanmak olduğunu gösteren bir şehrin futbol takımından öte benlik mücadelesini simgeleyen Yozgatspor’umuz büyük mücadelelerle 3.ligde’’ dedi.

Yozgat Milletvekili Ali Keven, ''3'üncü lige çıkan Yozgatspor'umuzu tebrik ediyor, başarılar diliyorum'' diye mesaj yayınladı.

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Hakan Bektaş, ise yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon Yozgat’ı liglerde temsil edip şampiyonluk sevinci yaşayan takımlara başarı dileğinde bulundu. Bektaş, 2018-2019 sezonunun Yozgat için başarılı geçtiğini belirtti. Bektaş, ‘’Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde bu sezon sergilediği performansla şampiyon olarak Süper Lige adını yazdıran Yozgat Bozokspor’umuzu, Amatör küme liginde şampiyon olan Sorgun Belediyespor’umuzu, Bedensel Engelliler Basketbol Bölgesel Liginde şampiyon olan Sorgun Umut Engelliler Basketbol takımımıza ve Spor Toto 3. Lige yükselme müsabakalarında Akşehirspor'u penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek Spor Toto 3. Lige yükselme başarısı gösteren Yozgatspor takımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve yöneticilerini tebrik ediyorum’’ diye görüş bildirdi.

